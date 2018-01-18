Güneydoğu'da Kış

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in bazı bölümlerinde etkili olan sağanak ve sis, kara ve hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Gaziantep'te dün akşamdan bu yana görülen ve sabaha karşı yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki seferlerde de aksaklıklar yaşandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle piste iniş yapamayan uçakların Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki havalimanlarına yönlendirildiği, bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinde yağışla birlikte sisin dağılmasının beklendiğini kaydetti.

- Şanlıurfa'da sis

Şanlıurfa'da kent merkezlerinde sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farlarını açarak ilerlediği görüldü.

- Kilis'te sis

İl merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor. Polis ekipleri, olası bir kazaya meydan vermemek için denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri ayrıca sürücüleri, yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız yapmadan ve sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

- Adıyaman'da sağanak

Adıyaman'da ise sağanak hayatı etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu nedenle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Esnaf, iş yerleri önünde biriken suları temizlemeye çalıştı.