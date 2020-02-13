Güneydoğu'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

13.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:14

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde 204 köy ve 280 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, yol açmak için 70 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-Kilis

Kilis'te dün başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Sümer, AA muhabirine yapığı açıklamada, dün gece etkisini artıran kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.

Sümer, ekiplerin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, bunun yanında yollarda mahsur kalan sivil ve kamu araçlarının da kurtarıldığını sözlerine ekledi.

- Gaziantep'te 650 kişilik mücadele timi

Gaziantep'teki kar yağışının etkisini en aza indirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesince 650 kişilik karla mücadele ekibi oluşturuldu.

Yağış nedeniyle meydana gelecek olası kazaları önlemek ve vatandaşın mağduriyetini engellemek için şehrin muhtelif bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 25 tuz robotu makinesi, 15 greyder, 10 loder, 25 bekoloder, 17 kar küreme makinası, 45 kamyonet, 650 personel ve 6 bin ton tuz stoku ile kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde 24 saat mesai yapılıyor.

Öte yandan kaza riski görülen yokuşlar ile merkeze uzak mahallelerde ve mahalle içi yollarda tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da ekipler geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor

Kent genelinde dün başlayarak etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Ekipler 60 iş makinesi ve sahadaki 110 personelle yolların ulaşıma açık tutulması ile kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Siverek ilçesinde Erkonağı-Dönemeç güzergahı, Bağlık-Beşyamaç-Yakıtlı güzergahı ile Karpuzcu-Düğerin-Konurtepe yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ceylanpınar ilçesinde Yukarı Karataş-Aşağı Karataş-Akbulut-Gümüş güzergahında çalışmalarına devam eden ekipler, merkez Eyyübiye ilçesinde Kadıkendi Mahallesi-Evren Sanayi Sitesi-Gıdacılar Sitesi'ne yönelik ulaşımı, merkez Haliliye ilçesinde Kepirli Mahallesi-Yeni Aile Mezarlığı güzergahı ve Viranşehir ilçesinde ise Yaban-Tekneli-Sergen yolunu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA