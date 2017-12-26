Güneydoğu'da Kaçak Elektrik ile Bitcoin Ürettiler!

Güneydoğu'da Kaçak Elektirik ile Bitcoin Ürettiler!



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped_content_guneydoguda-bitcoin-operasyonu-buyuk-gozalti_X147Bwb2QktFt3z.jpg'fit=300%2C176" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped_content_guneydoguda-bitcoin-operasyonu-buyuk-gozalti_X147Bwb2QktFt3z.jpg'fit=630%2C370"/>Son dönemlerin en yükseliş sağlayan sanal para birimi "Bitcoin", bu sefer başka bir deyişle karşımıza çıkıyor. Sanal para birimleri yani "Kripto Para" olarak adlandırılan sanal paraları cihazlar üzerinde madencilik yaparak bitcoin ve diğer sanal kriptolar üretiliyor. Tabi bu durum elektirik ve enerji kaybına da yol açtığı için Güneydoğu Anadolu Bölgesini kıskaca aldı. Kaçak elektrik kullanımının […] More