Güneydoğu'da "Festival" Zamanı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sağlanan huzur ortamında İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerce düzenlenen turnuva ve festivallere ev sahipliği yapıyor.

DBP'li yönetim döneminde HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması gibi vatandaşa yaşatılan sıkıntıların görevlendirmeyle sona erdiği bölgede vatandaşlar hak ettikleri yaşam standartlarına kavuştu.

Projelerle büyük dönüşümün yaşandığı bölgede, yaşam konforla buluşurken, huzurun her alanda hissedildiği il ve ilçelerde sosyal yaşam da canlandı.

Kaynaklar verimli şekilde kullanılarak bir yandan bölge halkı belediyecilik hizmetleriyle buluşturulurken diğer yandan özlem duyulan sosyal projeler baharın da coşkusuyla bir biri ardına yaşamla buluşturuluyor.

Bu kapsamda bu ay Mardin'de "Güvercin", Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Nergis" ve Diyarbakır'da "1. Çocuk Tiyatrosu" festivalleri, deniz bulunmayan Nusaybin ilçesinde de "Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenleniyor.

Vatandaşlar bilboardlara asılan afişler ve araçlardan yapılan anonslarla etkinliklere davet ediliyor.

Güvercin Festivali

Mardin'de yarın Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek festivale tüm Mardinliler davet edildi.

Festivalde güvercinler tanıtılacak, resim sergisi açılacak, kortej yürüyüşü yapılacak.

Müzik ve eğlence programlarının yer alacağı festivalde davetlilere yöresel Mardin etli pilavı ikram edilecek.

Nergis Festivali

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlendirme yapılan belediye öncülüğünde Kaymakamlık ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek festival iki gün sürecek.

14-15 Nisan'da gerçekleştirilecek festival "Nergis ve kadın" konulu fotoğraf sergisi ile başlayacak.

Nergis panelinin ardından şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirilecek, palyaço gösterilerinin yer alacağı festivalde Bilim Koleji Korosu sahne alacak, tarihi Hamidiye Kışlasında konserler verilecek.

- 1. Çocuk Tiyatrosu Festivali

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 20-29 Nisan'da 1. Çocuk Tiyatrosu Festivali gerçekleştirilecek.

Sahne alacak oyunlar için başvuruların tamamlandığı festivalde 10 oyunun gösterilmesi planlanıyor.

Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz sinema günleri de nisan ayı programı sürüyor.

Her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesince bu ay çocuklar için animasyon türünde Ferdinand ve Küçük Kral, yetişkinler için ise Arif V 216 filmleri yayınlanacak.

"Plaj Voleybolu Turnuvası"

Mardin'in Nusaybin Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce deniz bulunmayan ilçede "Plaj Voleybolu Turnuvası" yapılacak.

Kayıtların 19 Nisan'a kadar yapılacağı turnuva 20-30 Nisan'da DSİ Çağ Çağ Barajı'nda gerçekleştirilecek.

Plaj voleybolu için özel kum getirilen ilçedeki sahada çalışma yapılacak.

Festival ve turnuva için hazırlıklar sürüyor.