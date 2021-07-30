Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar temmuz ayının sonuna doğru 4-5 derece yükseldi.

20 Temmuz'da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Cizre'de 49,1, Nusaybin'de 47, Viranşehir'de 46,7 derece olarak ölçüldü.

Bölgede 31 Temmuz'a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Batman'da 40, Cizre'de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor.

Yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafın büyük çoğunluğu, aşırı sıcak nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmadığı öğle saatlerinde iş yerini kapatarak evinde dinleniyor.

"Böyle bir sıcaklık görmedim"

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Ozan (66) AA muhabirine, sıcaktan dolayı evde duramadığını, tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesinde zaman geçirdiğini söyledi.

Eşref Demir de (50) sıcak havadan dolayı bunaldığını, ağaçların gölgesinde serinlediğini ifade ederek, "Bu yaşıma geldim böyle bir sıcaklık görmedim. Çok su içiyorum, yine fayda etmiyor. Sıcaktan bir yere gidemiyoruz." dedi.

Arazide güneş altında çalışıyorlar

Diyarbakır'da tarlada domates toplayan işçilerden Muteber Fırat, eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığını anlattı.

"Güneşte, sıcakta çalışıyoruz, zorlanıyoruz." diyen Fırat, büyük emek vererek çalıştıklarını aktardı.

Cizre'de esnaf öğle saatlerinde iş yerini kapatıyor

Cizre'de aşırı sıcak nedeniyle bazı esnaf öğle saatlerinde iş yerini kapatıp, bu zamanı evinde dinlenerek geçiriyor.

Esnaf Hüseyin Yel, ilçede hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığını, saat 12.00 ile 13.00 arasında sıcak havanın etkisini daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Yel, "Hava sıcak olunca insanlar dışarıya çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Cizre'de hava bu yıl daha da sıcak." diye konuştu.

Döner ustası Murat Adıkti, arife günü yoğunluk ve sıcaktan dolayı üç kez baygınlık geçirdiğini anlatarak, sıcak havaya çok zor dayandıklarını aktardı.

Ekmek fırınında usta Mehmet Ercan, sıcağa rağmen her gün insanlara ekmek pişirmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Saat 06.00'dan 14.00'e kadar ekmek çıkarıyoruz. 15.00'ten sonra çalışmaya ara veriyoruz. Saat 18.00'de tekrar işe başlayıp, 21.00'e kadar çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mardin'de tarihi mekanlar akşam ziyaret ediliyor

Mardin'de vatandaşlar hafta sonları serinlemek için piknik alanlarını tercih ederken, kente gelen ziyaretçiler de tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Kentin en sıcak ilçelerinin başında gelen Kızıltepe'de vatandaşlar ağaçların altında serinliyor, yürürken de ya şemsiye kullanıyor ya da gölge alanları tercih ediyor.

Kızıltepe'de yaşayan Çetin Timur, Mardin'de sıcakların arttığını, serinlemek için parklarda ve çay ocaklarında oturduklarını dile getirdi.

Abdülaziz Aman da 30 yıldır ilçede çay ocağı işlettiğini, son günlerde serinlemek için iş yerini suladığını anlatarak, "Bazı dönemler 47 dereceyi buluyor sıcaklık." dedi.

Batman'da klima kullanımına rağbet yüksek

Sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediği Batman'da da vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde klima ile serinlemeye çalışıyor.

İbrahim Bitkay, sıcak dolayısıyla elinden su şişesini düşürmediğini, dışarıda işi olmadığında zamanını klima karşısında geçirdiğini anlattı.

Esnaf Metin Ağar ise iş yerinde klimanın devamlı açık olduğunu, havanın sıcak olmasının yaşamı zorlaştırdığını belirtti.

Uzmanından güneş çarpmalarına dikkat uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için risk altında bulunanların gün içinde güneş ışınlarına çok maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Risk grubunda olanların güneş krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpmasına daha fazla dikkat etmesinin önemine değinen Toprak, şunları kaydetti:

"Güneş çarpması ölümcüldür. Yaşlılar, dört yaşına kadar olan çocuklar, beden gücüyle sıcak havada çalışmak zorunda olanlar daha fazla risk grubunda. Kalp hastaları, ilaç kullananlar eğer ciddi bir sıcaklığa maruz kalırlarsa ölümler yaşanabilir. İnsan vücudu açısından 42 derece ve üzerindeki ısılar tehlikeli, 46 derece üzerindeki ısılar ise çok tehlikelidir."

Toprak, bol su içilmesi, dışarı çıkmak zorunda olanların günün erken saatlerini veya akşama doğru olan zamanı tercih etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar