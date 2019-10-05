Güneydoğu'da eğitime katkı seferberliği

05.10.2019 11:20

Paylaş İnsani Yardım Derneği, Güneydoğu'nun köylerinde eğitim gören çocuklara kırtasiye yardımı ve oyuncak dağıttı.



Gaziantep'te bulunan köy okullarındaki çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileleri de dağıtan Paylaş Derneği, çocukların beden eğitimi derslerine de katkıda bulundu.



Paylaş İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Celalettin İncioğlu, "Çocuklarımız bizim için çok değerli. Dernek olarak onlara verdiğimiz hediyeleri alırken ki mutluluklarını görmek bizleri memnun ediyor" dedi.



İncioğlu, "Dernek olarak bu tür yardım faaliyetleri ile mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Gittiğimiz köylerde destekçilerimizden aldığımız bağışlar ile çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileleri de dağıtıyoruz. Aynı zamanda onların tebessümlerine şahit oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız" ifadelerini kullandı.



Hem ülkemizde hem de yurtdışında yardım faaliyetlerini yapmanın yanı sıra amaçlarının bir nebzede olsa insanların ve özellikle de çocukların yüzlerini güldürmek olduğunu vurgulayan İncioğlu, bu bağlamda çalışmalar yaparak hareket ettiklerini söyledi.



İncioğlu, "Kırtasiye yardımı yapıp oyuncak dağıttığımız çocuklarımız hediyelerini aldığında çok sevindi. Köy okullarında okuyarak geleceğin birer öğretmeni ya da polisi olacak çocukları yetişirken onların okul süreçlerinin bir kenarında olmak tarifi zor bir duyguyu bizlere yaşatıyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA