Güneydoğu'da büyükbaş sayısı arttı

07.10.2019 10:40

Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'deki büyükbaş sayısı, geçen yıla göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş sayısına ilişkin istatistikleri açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın haziran ayı itibarıyla Siirt'te büyükbaş sayısı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 18 arttı. Geçen yıl 34 bin 918 olan büyükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 41 bin 268'e yükseldi.

Bölge illerinden Şırnak'ta da büyükbaş sayısı bu dönemde yüzde 39 artarak 98 bin 516 oldu.

Büyükbaş sayısının 2018 yılına göre yüzde 13 artış gösterdiği Batman'da da geçen yıl 107 bin 784 olan büyükbaş sayısı haziran ayında 121 bin 739'e ulaştı.

Mardin'de ise büyükbaş sayısı geçen seneye göre yüzde 8 artış gösterdi. 2018 yılında 116 bin 825 olan büyükbaş sayısı haziran ayında 126 bin 391'e çıktı.

Söz konusu istatistiklere göre Mardin'de küçükbaş sayısında artış olurken Siirt, Batman ve Şırnak'ta ise düşüş yaşandı.

Mardin'de küçükbaş sayısı 2018 yılına göre yüzde 3 arttı. 2018 yılında 975 bin 482 olan küçükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 1 milyon bin 685'e yükseldi.

Siirt'te küçükbaş sayısı 2018 yılına göre yüzde 21 düşerek 986 bin 553'e geriledi.

Batman'da geçen yıla göre küçükbaş sayısı yüzde 5 azaldı. 2018 yılında 820 bin 155 olan küçükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 779 bin 648 oldu.

Şırnak'ta küçükbaş sayısı geçen yıla göre yüzde 4 azaldı. Küçükbaş sayısı 2018 yılında 1 milyon 138 bin 629 iken bu sayı 2019 yılı haziran ayında 1 milyon 98 bin 433'e düştü.

Kaynak: AA