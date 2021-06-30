Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
Havuzdaki gençlerden görüntü Vatandaşlardan görüntü Yavuz Çelikten'in konuşması İşletme sahibi Onur Sever ile röportaj Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı ADIYAMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Havuzdaki gençlerden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Yavuz Çelikten'in konuşması
İşletme sahibi Onur Sever ile röportaj Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
ADIYAMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'da 38 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alan ve su kenarlarını tercih etmeye başladı.
Özellikle kentteki özel işletmelere ait havuzları tercih eden vatandaşlar buralarda yüzerek serinliyor.
Havuz işletmecisi Onur Sever, havaların sıcak olması dolayısıyla havuzlara ilginin arttığını, salgın kurallarına dikkat ederek müşteri kabul ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül