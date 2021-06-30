Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
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Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Havuzdaki gençlerden görüntü Vatandaşlardan görüntü Yavuz Çelikten'in konuşması İşletme sahibi Onur Sever ile röportaj Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı ADIYAMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Havuzdaki gençlerden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Yavuz Çelikten'in konuşması

İşletme sahibi Onur Sever ile röportaj Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı

ADIYAMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da 38 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alan ve su kenarlarını tercih etmeye başladı.

Özellikle kentteki özel işletmelere ait havuzları tercih eden vatandaşlar buralarda yüzerek serinliyor.

Havuz işletmecisi Onur Sever, havaların sıcak olması dolayısıyla havuzlara ilginin arttığını, salgın kurallarına dikkat ederek müşteri kabul ettiklerini dile getirdi.

Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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