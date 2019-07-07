Güneydoğu'da binlerce çocuk "güven"le yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları sayesinde Güneydoğu'da binlerce çocuk güvenle yüzme öğreniyor.

Bakanlığın bu yıl 29 Haziran'da başlatılan yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde, bir yandan antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenen çocuklar, diğer yandan serinlemenin keyfini yaşıyor.

Diyarbakır'da geçen yıl bin 800 öğrencinin yararlandığı yüzme kursunda, bu yıl rakamın 3 bine ulaşması bekleniyor.

"Çocuklar suda keyifli zaman geçiriyor"

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörü Baver Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimine olumlu katkı sunduğunu, sosyalleşmeyi sağladığını söyledi.

Spor yapan çocukların derslerinde de başarı sağladığına işaret eden Çelik, sporun çocuğun hayata bakış açısını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Çelik, geçmiş yıllara göre bu yıl talebin çok yoğun olduğunu aktararak, şimdiye kadar bin 200 çocuğun kayıt yaptırdığını, bu yaz döneminde kayıt yaptıran çocuk sayısının 3 bini bulmasını beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl bin 800 çocuğun kurstan yararlandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"30 branşta çeşitli kurslar açılıyor. En yoğun talep yüzme kursuna yapılıyor. Sıcaklık da talebi artırıyor. Veliler de yüzme faaliyetine yoğun talep gösteriyor. Her eğitim dönemi 3 hafta sürüyor. Eğitimler eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek. 5-17 yaş arasında çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Engelli çocuklara da eğitim veriliyor. Çocuklar suda keyifli zaman geçiriyor. Veliler de bunu gördüğü zaman daha çok talep ediyor."

"Kurs, çok keyifli geçiyor"

Kursa katılan öğrencilerden Seher Sevgi, aldığı eğitimden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yüzme öğrenmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Renas Kızıl, yüzme öğrenmeyi çok istediğini dile getirerek, "Tatilde denizde yüzmek istiyorum. Kurs, çok keyifli geçiyor." diye konuştu.

Velilerden Gülşah Algül, "2 çocuğumu yüzmeyi daha iyi öğrenmeleri için kursa getiriyorum. Çocuklar hiç sıkılmadı, çok memnunlar ve severek kursa geldiler. Eğitimlerin daha uzun olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aykol ise oğlunu kursa getirdiğini anlatarak, "Geçen yıl da geldi. Diyarbakır çok sıcak, bu etkinlik çok iyi oluyor." diye konuştu.

Siirt

Siirtli çocuklar da sıcak havada yarı olimpik havuzda yüzerek serinliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, 13 branşta 4 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı yaz spor okullarında en fazla ilginin yüzme branşına olduğunu belirtti.

Bu yıl yaz spor okullarına yoğun bir katılım olduğunu bildiren Olgaç, hedeflerinin çocuklara eğitim vererek, Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda çok güzel dereceler elde etmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Yüzme antrenörü Tufan Olgaç da aşırı sıcaklarda yapılacak en iyi etkinliğin yüzme olduğunu vurgulayarak, "Çocuk ve gençlerin akıntılı akarsu ve derelere gitmelerini engellemek amacıyla yüzme eğitimi hafta içi tüm gün sürüyor." şeklinde konuştu.

Mardin

Mardin'de de yüzme kursları büyük ilgiyle sürüyor.

Yüzme antrenörü Mehmet Sıraç Çeçen, geçen hafta açılan yaz spor okullarına şu anda 300'e yakın öğrencinin başvurduğunu söyledi.

Çocukların yüzme öğrendiğini, yüzme bilenlerin de bu yeteneğini geliştirdiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyor. İnternette harcayacakları zaman yerine burada vakit geçiriyor, daha sağlıklı bir beden yapısına sahip oluyorlar. Çocuklarımızı, göletlerde, derelerde yüzeceklerine burada uzmanlar eşliğinde yüzmeye davet ediyoruz."

"Hedefim milli takımda yüzücü olmak"

Ortaokul öğrencisi Yağmur Ecel, Yaz Spor Okulları'nda düzenlenen kurslar sayesinde yüzme öğrendiğini, Bakanlık bünyesindeki ana ligde Mardin adına müsabakalara katıldığını belirtti.

Gelecekte Türkiye'yi dünyadan en iyi şekilde temsil etmek için eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Ecel, "Bu sıcakta böyle bir havuz imkanı sunduğu için devletimize çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Çok iyi ders veriyorlar. Onlar sayesinde ilerliyoruz ve gelişiyoruz. Hedefim milli takımda yüzücü olmak." ifadelerini kullandı

11 yaşındaki Elif Güzel de yüzmeyi çok sevdiği için kursa katıldığını dile getirerek, ilerde iyi bir yüzücü olmayı hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA