Güneydoğu'da anız yangınına karşı "seferberlik"

NURTEN ASLAN/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadının ardından toprak yapısına, canlılara ve çevreye zarar veren anız yakılmasının önlenmesi için kurumlar seferber oldu.

Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için hububat tarımında hasadı takiben anız yakılmasının önlenmesi için kurumlar koordineli çalışma yürütüyor.

Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Diyarbakır ve Mardin'de valiliklerce anızla mücedele için alınan kararlar tüm kurum, kuruluş, üretici örgütleri ve muhtarlara tebliğ edilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçileri bilgilendiriyor, denetim yapıyor, müftülükler tarafından da camilerde hutbe okutuluyor.

Anız yangını ile mücadele kapsamında 3 bin broşür dağıtılırken, çiftçilere anız yakılması sonucu oluşan zararlar, ekonomiye getirdiği olumsuzluklar, anız yakılması halinde uygulanacak cezai işlemler anlatılıyor.

Diyarbakır'da 800, Mardin'de bin 500 ihbar alan itfaiye ekipleri, anız yangınlarına hızla müdahaleyi sürdürüyor.

Tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde iki ilde 106 personelden oluşan ekipler, anız yakılmasının önüne geçmek ve çiftçileri bilgilendirmek için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince anız yakanlara dekar başına 60 lira idari para cezası uygulanıyor, anız yangınının orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile mesken mahalde gerçekleşmesi durumunda ceza 5 kat artırılıyor.

Tüm bu çalışmalar ve önlemler sayesinde anız yangınlarında önceki yıllara göre düşüş yaşanırken, hedef, yangınların tamamen önüne geçmek.

"Anız yakmayalım, temiz bir gelecek bırakalım"

Diyarbakır'ın Çınar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdulaziz Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır Bakanlığın çiftçilere verdiği destekle alınan balya, saman makineleri sayesinde anız yangınlarının azaldığını ancak tam sonuç alabilmek için kurulan ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Özçelik, çiftçilerin anız yangınlarının verimi düşürdüğünü gördüğünü, bundan dolayı çoğunun anız yakmaktan vazgeçtiğini ifade ederek, anız yakanlara dekar başına 60 lira ceza uygulandığını aktardı.

Kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının çalışması sonucu anız yangınlarının azaldığına dikkati çeken Özçelik, "Anızları yakmayalım, 'geleceğe temiz bir gelecek bırakalım' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçiler de artık anız yakılan ile yakılmayan alandaki verim farkını görüyor." diye konuştu.

"Doğanın dengesi bozuluyor"

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik de anız yangınlarından dolayı toprağın üst tabakasının toz haline geldiğini, arazinin üst tabakasının çoraklaştığını söyledi.

Anız yangını yaşanan alanlardaki üründe yüzde 40'a varan bir verim ve kalite düşüşü yaşandığına işaret eden Atik, "Daha önce tahlil makineleri yoktu. Ama şimdi ürün kalitesi analiz edilebiliyor. Anız yakılan alan ile anız yakılmayan yer arasındaki ürün kalitesi arasında fark var. Anız yakılmayan alanda yetiştirilen ürün her yönüyle daha kaliteli. Deneme alanları kurduk, anız yakılan ile yakılmayan yer arasındaki verim düşüşünü göstermek için." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin kesinlikle anız yakmaması gerektiğini anlatan Atik, yaklaşık 10 yıldır dernek olarak bu konuda mücadele verdiklerini belirtti.

Atik, müftülüklerin cuma namazlarında anız yakılmaması için vaaz verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Anız yakıldığı zaman topraktaki tüm canlılar da ölüyor. Doğanın dengesi bozuluyor. Kara yollarında görüş mesafesini azalttığı için trafik kazalarına, yerleşim alanlarında kirliliğine neden oluyor. Bu yıl İtfaiye Müdürlüğüne 800'e yakın anız yangını ihbarı geldi. Geçmiş yıllarda bu oran daha yüksekti. Çiftçilerimiz artık bilinçlenmeye başladı. 10 yıl içerisinde çok düşüş yaşandı.

Ayrıca, arazi içerisinde geçen elektrik hatlarının da yenilenmesini istiyoruz. Eskiyen elektrik hatları da anız yangınına, tarladaki ürünün yanmasına neden oluyor."

Mardin

Mardin Valiliği tarafından da toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği amacıyla gerekli önlemlerin alınması için genelge hazırlandı.

Karayolları Şube Müdürlüğünce de alınan karar ile yol çevresindeki otlar temizlenerek, yanıcı materyaller kaldırılacak, yol kenarlarına, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacak.

Kentte çıkan yaklaşık bin 500 anız yangınından bazılarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de müdahalede bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce anız yakanlara cezai işlem uygulanıyor.

Mardin'de yaklaşık 1,5 milyon dekar alanın yüzde 10'unda anız yangını meydana geldiği tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, 20 personelden oluşan 11 ekip, anız yakılmasının önüne geçmek ve çiftçileri bilgilendirmek için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Anız yakılmasına ilişkin hazırlanan broşürler il genelinde çiftçilere dağıtılıyor.

"Torunlarımızın geleceğini yakıyoruz"

Mardin Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan, anız yakmanın topraktaki mineralleri ve yararlı haşereleri öldürdüğüne dikkati çekerek, anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Anız yakılmasının hem çiftçiye hem de toprağa zarar verdiğini dile getiren Özkan, her yıl onbinlerce dönüm anızın yakılmasının çevreye verdiği zararın yanı sıra toprağın çoraklaşmasına ve verimsizleşmesine neden olduğunu aktardı.

Çiftçiler kadar vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve arazilerin yakınından geçerken sigara veya yakıcı maddeler atmaması gerektiğini ifade eden Özkan, "Anız yakarken aslında çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini yakıyoruz. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Devletimiz anızın değerlendirilmesi ve yakılmamasını teşvik için yeni bir uygulama başlatmalı. Anızını yakmayıp anında sürüm yapan çiftçilere dekar başına, toprak analizi ve mazot teşviki gibi bir uygulama da hayata geçirebilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA