Güneydoğu'da 9 ilin tanıtımı ona emanet

03.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:02

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temsilen Diyarbakır'dan Selda Çiçek Veske seçildi. Veske, "Temsil ettiğim 9 ilin tanıtımda bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacak, temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" dedi.

TTGA'nın 29 Aralık'ta Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri temsil etmek için seçime katılan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Üyesi Selda Çiçek Veske, 88 oy alarak üyeliğe seçildi. Kendisine verdiği destekten dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulunan Veske, "Türkiye'de özellikle son yıllarda turizmin önemli ölçüde teşvik edilerek dış turizm gelirlerini arttırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikasının benimsendiğini belirterek, "Bu politikada önemli oranda başarı sağlayan Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin turizm olduğu görülmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

'TEMSİL ETTİĞİM TESİSLERİN SORUMLULUĞUNU MEMNUNİYETLE ÜSTLENECEĞİM'Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil ettiği 9 ilin tanıtımında, bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacağını ifade ederek, "Türkiye'nin jeopolitik konumu, dört semavi dininin buluştuğu bir ülke olarak ön plana çıkması, bununla birlikte rakiplerine göre son derece temiz plaj ve koylara sahip olması, dört mevsimin bir arada yaşanması, gastronomide büyük kademe kaydetmiş olması, birçok ilin açık hava müzesi konumunda inanılmaz bir tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle adeta bir turizm cenneti görünümündedir. Tüm bu bilgiler ışığında, TTGA, tüm yönetim kurulu ile ülkemizin kalkınması ve uluslararası platformda sürekli tercih edilebilmesi için ivedilikle çalışacak ve önemli projeler üretecektir. Temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" ifadelerini kullandı.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise Selda Çiçek Veske'nin turizm sektöründe yapacağı çalışmalarla gerek bölge turizmine gerekse ülke turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: "Diyarbakır delegemizin seçilmesinde 9 ilimizin verdiği desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle sürdürülebilir bir turizm politikası ve yüksek bir gelir hedeflenmesine dönük başlatılan bu anlamda bölgeyi ulusallaştırmayı amaçlayan bir dizi çalışmalarımız var. Yeni dönemde bu projelerimize ajansımızın hem desteğini, hem de yol göstereceğini bekliyoruz. Bu anlamda bizi temsil eden sektörden gelen arkadaşımızın ajans yönetim kurulu üyesi olmasını büyük bir şans olarak görüyorum kendisini tebrik ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Katkı veren ve 9 il boyutunda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızı da içtenlikle teşekkür ediyorum."