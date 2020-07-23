Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı
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Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı

Basra kaynaklı hava dalgasının etkisiyle 40 dereceyi aşan sıcak hava, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

23.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:34

Basra kaynaklı hava dalgasının etkisiyle 40 dereceyi aşan sıcak hava, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde genellikle 40 derece altında seyreden sıcaklıklar temmuzun sonuna doğru 2 ila 4 derece yükseldi.

Termometreler bugün Diyarbakır'da 41, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43, Silopi ilçesinde 42 ve Batman'da ise 41 dereceyi gösterdi.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar gölge alanları tercih ediyor. Sıcaktan en çok etkilenenlerin başında açık alanda çalışanlar geliyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokakların boşalıyor. Bazı vatandaşlar tarihi Diyarbakır surlarının gölgesinde serinliyor.

"Yüksek sıcaklığa maruz kalınması ile sıcak çarpması gerçekleşebilir"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, AA muhabirine, son dönemde bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özelikle risk gruplarındaki hasta, hamile, yaşlı ve çocukların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Zorunlu olmadıkça hasta, yaşlı ve çocukların güneşin tam tepede olduğu saat 12.00'de hiç dışarıda bulunmaması gerektiği uyarısını yapan Toprak, "Vücut ne kadar sağlam olursa olsun ciddi sıcaklıklar olduğu zaman kişide bir de kronik rahatsızlık varsa yaşlıysa, hamileyse, diyabeti tansiyonu, böbrek hastalıkları varsa çok daha risk altında. Bunlar içinde bir grubu özel olarak vurgulamak istiyorum. Tansiyon hastaları, kalp yetersizliği veya başka bir nedenle idrar söktürücü ilaç alan kişiler. Bu kişiler için sıcaklık çok daha tehlikeli olabilir." dedi.

Toprak, sıcaklık artışı ile aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta ciddi düzeyde sıvı azalmasının yaşandığını dile getirerek, sağlıklı bir insanda sıvı azalmasının kolay tolere edildiğini, sıvı kaybettiği zaman susama merkezinin uyarıldığını aktardı.

"Hasta susar, su içerek bunu telafi eder. Ancak yaşlı kişilerde diyabetlilerde ve bazı kişilerde bu merkezin yeteri kadar uyarılması olmayabilir veya geç uyarılabilir ve vücut uzun süre susuz kalabilir. Bu susuz kalma da ölüme kadar götürecek çeşitli nedenlere neden olabilir." diyen Toprak, şunları kaydetti:

"Bölgemiz sıcaklıklar açısından riskli bir bölge. Bazı kişilerde uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalınması ile sıcak çarpması gerçekleşebilir. Isı çarpmasında deri solmuş kuru bir hal alır. Hastalarda nefes darlığı başlar. Sık nefes alma olur. Çarpıntı olur. Kalp hızı yükselir. Bilinç bulanıklığı olur. Hastada halüsinasyon ortaya çıkmaya başlar. Saat 10.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, çıkılacaksa da evden ayrılmadan önce su içmeleri, yanlarında su bulundurmaları ve susamaya gerek kalmadan arada bir su içmeleri tavsiye edilir."

Vatandaşların sıcakta zarar görmemek hem de ısı çarpmasına maruz kalmamak için özelikle kronik hastaların bu zararları en aza indirmek için bazı önlemler alması gerektiğine işaret eden Toprak, "Bu bölgede temmuz ayı ortalarından ağustosun sonuna kadar çok ciddi yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor insanlar. Dışarı çıkanların mutlaka kendilerini korumaları, yanlarında şemsiye, şapka ve ışığı yansıtan türde giysi giyinmeleri gerekir." diye konuştu.

Mardin

Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar, hafta sonları serinlemek için piknik alanlarını tercih ederken, kente gelen ziyaretçiler de tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Mardin Ovası'nda yer alması nedeniyle kentin en sıcak ilçelerinin başında gelen, zaman zaman sıcaklığın 43 dereceyi aştığı Kızıltepe'de vatandaşlar, ağaçların altında serinliyor, yürürken şemsiye ve gölge alanları tercih ediyor.

Kızıltepe'de yaşayan Ahmet Can Aytaç, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de hava sıcaklığı nedeniyle mümkün oldukça evden çıkmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Evin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman dışarı çıktıklarını dile getiren Aytaç, "Havalar çok sıcak. Çarşıya geldiğimiz zaman gölgede yürümek zorunda kalıyoruz. Güneşe çıkınca kavruluyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede dondurma satışı yapan Mustafa Demircan da hava sıcaklığının bunaltıcı düzeyde olduğunu aktararak, "Kızıltepe Türkiye'nin Afrika'sıdır. Sıcaklık zaman zaman 47 dereceye kadar ulaşıyor. Dondurma satarak vatandaşları serinletmeye çalışıyoruz." dedi.

Döner ustası Şeyhmus Fanta da yılın en sıcak günlerini yaşadıklarını anlatarak, "Bu sıcakların üzerine bir de döner ateşinin sıcaklığı vuruyor. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak'ta lokanta işleten İskan Özdemir, ızgaranın başında siparişleri de hazırlıyor.

Özdemir kavurucu sıcaklığa rağmen çalıştıklarını, ızgaranın ısısının da buna eklendiğini belirterek, müşterilere siparişlerini yetiştirmek için gayret ettiklerini aktardı.

Vatandaşlardan Selami Çağlın, sıcak havaya rağmen alışveriş yapmak için evden çıktığını anlatarak, sıcaklığın yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

İlçe merkezinde kaldırım çalışması yapan Mikail Şan, kızgın sıcağın altında ter döktüklerini, ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını ifade etti.

Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı

Kaynak: AA

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