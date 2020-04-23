Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin İstiklal Marşı okuması Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nın okunması 112 Acil Servis çalışanlarının saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okuması ŞANLIURFA -...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin İstiklal Marşı okuması Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nın okunması 112 Acil Servis çalışanlarının saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okuması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarından coşkuyla kutlandı. Kaynak: AA