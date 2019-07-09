Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Aile fotoğrafı
- Aile fotoğrafından detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.
- Aile fotoğrafından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı. Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında yer aldı.
Kaynak: AA
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