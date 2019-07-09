Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile bir araya geldi.

Zirve'nin yapıldığı Termag Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA