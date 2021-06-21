Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Sekizinci Genel Kurulu başladı

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Sekizinci Genel Kurulu, Antalya'da başladı.

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Sekizinci Genel Kurulu, Antalya'da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'daki bir otelde organize edilen ve iki gün sürecek toplantıların ilk günü basına kapalı yapıldı.

Toplantılarda "Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" teması kapsamında konuşmalar yapılıp ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Meclis ve heyet başkanları genel kurulda, "Komşular Birlikte Görür: Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" teması kapsamında konuşmalar ve ikili görüşmeler de yapacak.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamenter heyet, akşam davetlilerle resepsiyonda bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız