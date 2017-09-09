Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları" Selanik'te Buluştu

Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları (ABNA-SE) yıllık toplantısı, Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirildi.



Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Anadolu Ajansı (AA), ATA (Arnavutluk), Agerpres (Romanya), BTA (Bulgaristan), KNA (GKRY), MIA (Makedonya), FENA (Bosna Hersek) ile TANJUG'dan (Sırbistan) yöneticiler katıldı.



AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, burada yaptığı konuşmada, medya dünyasındaki değişimle gelen ihtiyaçları, AA'nın yenilikçi ve gelişen araçlarla nasıl karşıladığını anlattı.



Özkaya, sosyal medya, dijitalleşme ve data gazeteciliğinin medyada yeni açılımlar olduğuna işaret ederek, "Uluslararası haber ajansı olarak AA, yeni medyanın doğasına uygun birçok hizmet ve uygulamayı başlattı ve geliştirdi." ifadesini kullandı.



AA'nın 11 dilde yayın yaptığı bilgisini paylaşan Özkaya, İspanyolca ve Endonezya dillerinin eklenmesiyle bu sayının 13'e yükseleceğini bildirdi.



Özkaya, medyadaki yenilikler ile veri gazeteciliğinin öneminin arttığına değinerek, bu çizgide ajansın 11 dilde info-grafikler yayımladığını anlattı.



AA'nın 325 bin takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen 2. haber ajansı olduğuna dikkati çeken Özkaya, ajansın Twitter'da 1 milyon 530 bin takipçi sayısına ulaştığını, AA mobil uygulamasının da 800 bin kullanıcı tarafından indirildiğini belirtti.



Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan Kosova haber ajansı Kosovapress'in birliğe katılımı, yapılan oylamanın ardından kabul edildi.



ABNA-SE toplantısının gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı kaydedildi.