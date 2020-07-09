Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 6 artışla 8 bin 683'e yükseldi.

İyileşen vaka sayısı 13 artışla 8 bin 499, aktif vakalar ise 63 oldu.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son 25 gündür vaka nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Tokyo'da yeni 224 vaka

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 340 artışla 21 bin 465'e yükselirken, virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Son bir günde yeni 224 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 7 bin 272'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1945, Kanagawa'da 1651, Saitama'da 1338, Hokkaido'da 1283, Çiba'da 1056, Fukuoka'da 902, Hyogo'da 722, Aiçi'de 532 oldu.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bin 754'e çıktı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1395 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 51 bin 754'e yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar 1314 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 12 bin 813'e ulaştı.

Singapur'da 125 yeni vaka görüldü

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 125 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 45 bin 423'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 21'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 41 bin 323 kişi iyileşirken, halen 4 bin 74 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland'da 45 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmedi

Bangkok Post gazetesindeki haberde, son 24 saatte ülkede 5 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 3 bin 202'ye yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Tayland'da görülen 5 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkede son 35 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

69,7 milyon nüfuslu ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı

Avustralya'da son 24 saatte 165'i Victoria eyaletinde olmak üzere tespit edilen 179 yeni vakayla toplam vaka sayısı 9 bin 59'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar toplam 106 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, virüs tespit edilen 7 bin 575 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda'da 3 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle doğrulanan toplam vaka sayısı 1190'a yükseldi. Ülkede ayrıca 350 olası Kovid-19 vakası bulunuyor.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, şimdiye kadar 22 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs görülen 1494 kişi iyileşti.

Bangladeş'te 3 bin 360 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 360 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 175 bin 494'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 41 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 238'e yükseldiği bildirilen açıklamada, ülkede şu ana kadar Kovid-19 görülen 84 bin 544 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Endonezya'da vaka sayısında rekor artış

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 2 bin 657 artışla 70 bin 736'ya ulaştığını açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 58 artarak 3 bin 417'ye, iyileşenlerin sayısının da 1066 artarak 32 bin 651'e çıktığını ifade etti.

Ülke genelinde geçen ay tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından zaman zaman virüs bulaşanların sayısında yüksek artışların yaşanması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA