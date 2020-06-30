Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ediyor.

Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
30.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:51

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ediyor.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 682 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 145 bin 483'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 64 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1847'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 59 bin 624 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 500'ü aştı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 1076 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 37 bin 514'e yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1266'ya çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 10 bin 233'e ulaştı.

Singapur'da 246 yeni vaka görüldü

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 246 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 43 bin 907'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 37 bin 508 kişi iyileşirken, halen 6 bin 127 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland'da 36 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmedi

Bangkok Post gazetesindeki haberde, son 24 saatte ülkede 2 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 3 bin 171'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Tayland'da görülen 7 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkede son 35 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

69,7 milyon nüfuslu ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da en yüksek can kaybı

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 71 kişi hayatını kaybederken, bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 1293 artışla 56 bin 385'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artışla 2 bin 876'ya, iyileşenlerin sayısı ise 1006 artışla 24 bin 806'ya yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 11 bin 424, Doğu Cava'da 12 bin 136'ya, Bali'de 1493'e ve Açe'de 80'e çıktı.

Malezya'da 2 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte Kovid-19 vakaları 2 artarak 8 bin 639'a yükseldi.

Bugün 20 vakanın sağlığına kavuştuğu belirtilirken toplam iyileşen vakaların 8 bin 354'e çıktığı, aktif vakaların ise 164'e indiği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 16 gündür ölüm olmadı.

Japonya'da 121 yeni vaka, ölüm yok

Uzak Doğu ülkesi Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 121 artışla 19 bin 464'e yükselirken, virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Son bir günde yeni 54 vakanın meydana geldiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 225'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1833, Kanagawa'da 1500, Hokkaido'da 1263, Saitama'da 1119, Çiba'da 957, Fukuoka'da 846 oldu.

Japonya'da şimdiye kadar virüs kaynaklı 985 kişi öldü.

Kaynak: AA

Manşet

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