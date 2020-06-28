Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artıyor.

Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
28.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:13

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artıyor.

Yerel basın organlarından edinilen bilgilere göre, son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 809, Filipinler'de 653, Singapur'da 213 ve Malezya'da 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, Tayland'da yeni vaka görülmedi.

Uzak Doğu ülkesi Japonya'da ise 88 yeni vaka tespit edildi.

Bangladeş'te vaka sayısı 140 bine yaklaşıyor

Dhaka Tribune gazetesindeki habere göre, Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 809 vaka görülürken, virüs nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka ve ölümlerle 164,6 milyon nüfuslu ülkedeki toplam vaka sayısı 137 bin 787'ye, can kaybı sayısı ise 1738'e çıktı.

Filipinler'de 653 yeni vaka

"Philstar.com" internet sitesindeki habere göre, Filipinler'de son 24 saatte 653 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 34 bin 455'e, can kaybı sayısı ise 1224'e ulaştı.

Nüfusu 110 milyona yaklaşan ülkede virüs bulaşan 9 bin 686 kişi iyileşti.

Singapur'da 213 yeni vaka

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunda yayımlanan habere göre, ülkede son 24 saatte 213 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği kaydedildi.

Ülkedeki vakaların büyük bölümü hastalığın yabancı işçilerin kaldığı misafirhanelerde yayılmasından kaynaklanıyor.

5,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 42 bin 955 vaka görülürken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da 18 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 18 artarak 8 bin 634'e, iyileşen vakalar da 10 artışla 8 bin 318'e çıktı.

Şimdiye kadar 121 Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği ülkede son 2 haftadır virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son açıklanan rakamların ardından aktif vaka sayısı 195'e düştü.

Tayland'da 2 gündür yeni vaka görülmüyor

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, Tayland'da son 48 saatte yeni vaka görülmedi ve virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

69,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 3 bin 162 vaka görülmüş, virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirmişti.

Japonya'da 88 yeni vaka

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 88 artışla 19 bin 209'a yükselirken, virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Son bir günde yeni 60 vakanın meydana geldiği başkent Tokyo metropolündeki toplam vaka sayısı 6 bin 114'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1816, Kanagawa'da 1462, Hokkaido'da 1238, Saitama'da 1098, Çiba'da 943 oldu.

Japonya'da şimdiye dek virüs kaynaklı 985 kişi öldü.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500 bini aştı.

Kaynak: AA

Manşet

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