Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı artmayı sürdürüyor.

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı artmayı sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Başkanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 504 yeni vaka tespit edildi.

164,6 milyon nüfuslu ülkedeki toplam vaka sayısı 133 bin 978'e, ölü sayısı 1695'e yükseldi.

Diğer yandan Filipinler Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 730 yeni vakanın saptandığını bildirdi.

Toplam ölü sayısının 1236'ya, vaka sayısının 34 bin 803'e yükseldiği belirtilen ülkede iyileşen sayısının ise 9 bin 430'a çıktığı kaydedildi.

Singapur'da 291 yeni vaka

Singapur Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 291 vaka tespit edildiğini, yeni vakaların büyük çoğunluğunun yabancı işçilerin kaldığı yerleşkelerde görüldüğünü duyurdu.

Vaka sayısının 43 bin 246'ya yükseldiği 5,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne kadar 26 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kaynak: AA