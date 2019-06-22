Güneydoğu Asya liderleri Bangkok'ta bir araya geldi

Güneydoğu Asyalı liderler, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta iki gün sürecek 34'üncü ASEAN zirvesi için bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Liderleri Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 34'üncü zirvesi için bir araya gelen liderlerin görüşeceği konular resmen açıklanamasa da Güney Çin Denizi Krizi ve Arakan Müslümanlarına uygulanan soykırımın görüşüleceği düşünülüyor.

Yarım asırdır bir arada olan ASEAN'da kararlar oy birliğine bağlı olduğu için bölgesel zorluklarla mücadele ediyor. Tayland'da darbe yaparak yönetime geçen Başbakan Prayuth Çan-oça, Mart ayında yapılan genel seçimlerle birlikte kendini sivil bir lider olarak tanıtıyor.

Çin Denizi için kurallar görüşülecek

Liderlerin, dünyanın en yoğun trafiğine sahip suyollarından biri olan Güney Çin Denizi hakkında yapılacak müzakereler için "Davranış Kuralları" belirleyeceği tahmin ediliyor. Endonezya Eski Dışişleri Bakanı Marty Natalegawa, bölgede yaşanacak bir krizle ahlak kaygısını azaltacağı tehlikesine dikkat çekerek, "Denizdeki gelişmeler Davranış Kurallarını önemsizleştirme tehlikesi var" dedi.

Arakan Müslümanları hala muamma

İnsan hakları örgütleri ise ASEAN liderlerine Arakan Müslümanlarının soykırımdan kaçtıkları Myanmar'daki evlerine geri dönmeleri için çalışma yapmaları çağrısında bulundu. Ancak üye ülkelerin Myanmar gibi diğer üyelerin iç işlerine karşımaya çekineceği düşünülüyor. Birleşmiş Milletlere göre soykırımdan kaçan 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 2017 yılında Bangladeş'e gitmişti.

Ancak, Tayland'ın Thammasat Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Prapat Thepchatree, zirvede Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırım nedeniyle Myanmar'ın herhangi bir eleştriyle karşılaşmasının muhtemel olmadığını söyledi. Thepchatree, "Bu konu ASEAN için çok hassas bir konu oldu" diye konuştu. - BANGKOK

Kaynak: İHA