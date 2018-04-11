Güneydoğu Artık Turizmle Anılacak

Bakan Numan Kurtulmuş: "Terör baskısı altında ezilen Güneydoğu'muzda, huzuru tesis etmek üzere, şer odaklarının ittifaklarına karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizi artık turizmle taçlandırıyor ve yol haritamızı belirlemek üzere sektörümüzle birlikte Şanlıurfa'da bir turizm çalıştayı düzenliyoruz."

Bakan Kurtulmuş: "Büyük medeniyet geçmişleriyle Türkiye'nin adeta göz bebeği olan Şanlıurfa ve Mardin illerimizin turizmden aldığı payı artırmak üzere, turizm haftası arifesinde gerçekleştireceğimiz çalıştayda, bu illerimizin hem turizm hem de kültür potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı planlayacağız."

Türkiye'nin turizm sektörü, Güneydoğu'nun göz bebeği Şanlıurfa ile Mardin illerini turizmde birer cazibe merkezi haline dönüştürmek üzere bir araya geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, sektörün öncü isimleriyle Şanlıurfa Nevali Otel'de gerçekleştireceği turizm buluşmasında bir yol haritası belirlenecek.

Güneydoğu'nun artık turizmle anılacağını belirten Bakan Numan Kurtulmuş, turizm haftası arifesinde düzenleyeceklerine vurgu yaptığı çalıştay öncesi bir açıklama yaparak, bölgenin artık turizm potansiyelleri, kadim medeniyetleri, eşsiz kültürel ve tarihi miraslarıyla öne çıkması için hükümet ve Bakanlık olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa ve Mardin illerinin turizmdeki ivmesini daha da yükseltmek için sektörle birlikte geleceğe yönelik bir yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, "Terör baskısı altında ezilen Güneydoğu'muzda, huzuru tesis etmek üzere, şer odaklarının ittifaklarına karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizi artık turizmle taçlandırıyor ve yol haritamızı belirlemek üzere sektörümüzle birlikte Şanlıurfa'da bir turizm çalıştayı düzenliyoruz." dedi.

Türkiye turizminin dört mevsime yayılması, turizm ürününün çeşitlendirilmesi, bölgesel ve yerel olarak turizm imajı oluşturulması hedefleriyle düzenleyecekleri çalıştayın, Şanlıurfa ve Mardin illerindeki mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilirlik perspektifi içerisinde ele alınmasını sağlayacağını kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, ilerleyen süreçlerde, kültür ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da bu çalıştayda planlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, turizm sektörünün öncü kuruluşları TÜROB, TÜRSAB, TÜROFED, TUREB ve TYD ile birlikte gerçekleştireceği turizm buluşması il protokollerinin de katılımıyla 13 Nisan'da düzenlenecek.