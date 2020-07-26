Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
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Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor
26.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:48

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, tüm yurtta hissedilen hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde de etkisini gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 30 civarından ölçülen nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla ölçüldüğü kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, hava sıcaklığını 47 derece olarak gösterdi.

Hava sıcaklığının bu kadar yükseldiği başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere bölge illerindeki yaşam alışkanlıklarında da değişiklik göze çarpıyor.

Özellikle öğle saatlerinde kent merkezlerindeki yoğunluğun azaldığı gözlenen Güneydoğu illerinde, güneşin etkisini azaltmasıyla beraber insanlar çarşı ve pazarlara ilgi göstermeye başlıyor.

Öte yandan Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

- Şanlıurfa 42 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 42 derece kaydedildi.

Şanlıurfalılar, özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kent merkezindeki bazı vatandaşlar ise Hasan Paşa Camisi'ndeki su kanalına ayaklarını koyarak serinledi.

- Sınır hattında 38 derece

Suriye sınırında bulunan Kilis'te de vatandaşlar, 38 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece artacağını belirtti.

Adıyaman'da vatandaşlar yüzerek serinledi

Hava sıcaklıklarının 40 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

Kimi vatandaşlar yüzerek serinlerken, kimileri ise ayaklarını suya sokuyor. Bölgede piknik yaparak fotoğraf çeken vatandaşlar ise eğlenceli zaman geçiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ali Turan, "İstanbul'dan memleketim Adıyaman'a geldim. Kahta Çayı'nda serinliyoruz. Hava çok sıcak. Burada hem piknik yapıp hem de güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

9 yaşındaki Ada Erdal ise havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Adıyaman çok sıcak. Kahta Çayı'na yüzmeye geldim. Burada yüzerek serinliyorum." diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar da unutulmuyor.

Veteriner Yusuf Işık, AA muhabirine, barınağa gelen her köpeği serinletmek amacıyla banyo yaptırdıklarını söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Özellikle uzun tüylü sokak köpeklerinde terleme olmasından kaynaklı onları rahatlamak amacıyla yıkama çalışması başlattık. Barınağa gelen her sokak köpeğine banyo yaptırıyoruz. Hem barınağa hastalığın girmesini engelliyoruz hem de onların serinlemesini sağlıyoruz. Hayvanların bakımlarını da yapıyoruz."

Kaynak: AA

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