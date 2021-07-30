Güneydoğu Anadolu'nun ritmi Ceylan Karavil Park AVM'de atıyor

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, marka karması, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile bölge halkını ağırlıyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, marka karması, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile bölge halkını ağırlıyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş merkezi olan ve bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararası büyük markalarla kaliteli bir alışveriş imkanı sunmanın yanında, sosyal yaşam merkezi konseptiyle öne çıkan, birbirinden ilginç sosyal aktivitelere, kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açarak, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır'ın yanı sıra tüm bölge kentlerinden gelen misafirlerini de ağırlıyor.

Açılışından bu yana milyonlarca ziyaretçisine hizmet veren ve ziyaretçi sayısını her yıl arttıran Ceylan Karavil Park AVM'nin yıldızı parlayarak ve her geçen gün bölgedeki önemi artıyor. Tüm bölgenin tercihi olarak son yıllarda ön plana çıkan Ceylan Karavil Park'ın elde ettiği bu büyük başarısının arkasında öncelikle emekleriyle AVM ve mağaza personeli ile bu yolculukta onları hiç yalnız bırakmayan ziyaretçileri yer alıyor.

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir, 2014 yılında önemli bir alışveriş ve yaşam merkezi olarak açılan Ceylan Karavil Park AVM'nin, şehrin nabzını tutmasının yanı sıra bölgede önemli olanaklar sunduğunu söyledi. Toydemir, "Yaklaşık 67 bin metrekarelik kiralanabilir alanımızda ulusal ve uluslararası mağazalarımız, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini sunan restoranlarımız, süper marketimiz, kentin tek akvaryumu ve buz pistimiz, sinema salonlarımız ve sosyal aktivitelerimizle keyifli ve güvenli bir ortamda ziyaretçilerimize alışveriş imkanı sunuyoruz" dedi.

Ceylan Karavil Park AVM'yi sadece ticari işlevi bulunan bir yapı değil, sosyal hayatın bir parçası olarak da gördüklerini belirten AVM Müdür Yardımcısı Didem Yılmaz Oto "Hem yaşam hem de eğlence alanı olarak tüketimi keyifli kılacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız etkinliklerden son derece pozitif dönüşler alıyoruz. Diğer bir ifade ile ziyaretçi memnuniyeti odaklı gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarından memnunuz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı