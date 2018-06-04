Güney Yıldızı Petrol'ün Mardin ve Şırnak'taki Petrol Arama Ruhsatı Talepleri Reddedildi

Güney Yıldızı Petrol Üretim AŞ'nin Mardin ve Şırnak illerindeki toplam iki adet petrol arama ruhsatı talebi reddedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Adıyaman merkezli Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'nin iki adet petrol arama başvurusunu sonuçlandırdı. Şirketin Şırnak sınırları içindeki ARİ/GYP/K/N47-b2-1 pafta numaralı 6 bin 892 hektarlık ve Mardin-Şırnak illerinde sahip olduğu ARİ/GYP/K/N47-b1-1 pafta numaralı 2 bin 297 hektarlık sahalar için yaptığı petrol işletme ruhsat talebi reddedildi.