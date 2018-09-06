Güney ve Kuzey Kore Liderleri Bu Ay Bir Araya Gelecekler

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 18-20 Eylül tarihlerinde Pyongyang'da bir araya geleceklerini açıkladı.

Plongyang'a yaptığı bir günlük ziyaretin ardından konuşan Chung Eui-yong, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlı olduğunu, ancak uluslararası kuşkular tarafından sınırlanmış, kuşatılmış hissettiğini söyledi. - İstanbul