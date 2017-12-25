Güney Sudanlı Muhaliflerden "Ateşkes İhlal Edildi" İddiası

ADDİS Güney Sudan'da pazar gecesi yürürlüğe giren ateşkesin, 24 saat geçmeden ihlal edildiği ileri sürüldü.



Güney Sudan'daki en büyük muhalif grubun lideri olan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı birliklerin sözcülerinden Lam Paul Gabriel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin anlaşmaya uymayarak dün muhaliflerin üslerine ve kontrolü altındaki sivillere saldırdığını iddia etti.



Karşılıklık çatışmalar sonrası çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiklerini belirten Gabriel, şu anda Yei River ve Amadi eyaletlerinde hükümetin ateşkes ihlali yaptığına dair bilgi aldıklarını, bu yüzden bölgede gerilimin yüksek olduğunu öne sürdü.



Machar birliklerini suçladılar



Önceden Machar'a bağlı olan ve Taban Deng'in liderliğini yaptığı başka bir muhalif grup ise yayımladıkları açıklamada, Machar birliklerinin Koch bölgesinde mevzilerine saldırarak ateşkesi bozduğu iddiasında bulundu.



Açıklamada, IGAD'a ve uluslararası kamuoyuna çağrı yapılarak ateşkesi ihlal edenlerin kınanması istendi.



Güney Sudanlı taraflar, geçen hafta, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğünde yürütülen müzakerelerde 24 Aralık'ta yürürlüğe girmesi kaydıyla ateşkes kararı almıştı.



Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamış ancak Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar, başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da yeniden patlak vermişti.



İç savaşta şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.