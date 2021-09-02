Güney Sudan, ülkede yasal izni olmadan kalanlara bir hafta süre tanıdı
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Güney Sudan, ülkede yasal izni olmadan kalanlara bir hafta süre tanıdı

Güney Sudan, ülkede yasal izni olmadan kalanlara bir hafta süre tanıdı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Sudan, ülkede geçerli bir vize ve oturumla ikamet etmeyenlere yasal izinleri almaları için bir hafta süre tanıdı.

Güney Sudan, ülkede geçerli bir vize ve oturumla ikamet etmeyenlere yasal izinleri almaları için bir hafta süre tanıdı.

Sudans Post'un haberine göre, Güney Sudan Göçmenlik Bürosu Başkanı Atem Marol Biar, ülkede kalan çok sayıda yabancının resmi belgeleri olmadan ikamet ettiğini ve bu kişilerin mülteci statüsünde olmadığını söyledi.

Göçmenlik Bürosu yetkililerine yabancıların önde gelenleriyle görüşüp, resmi belgeleri almaları için kendilerine yardım etmesi çağrısında bulunan Biar, kayıt olmak isteyen tüm yabancılara belgelerini tamamlamaları için 3 aylık geçici bir oturum izni verilmesini istedi.

Biar, kaçaklara yönelik başlatılan "sessiz operasyonun" bir haftalığına askıya alındığını belirtti.

Güney Sudan'a komşu ülkelerden ve dünyanın farklı bölgelerinden yabancıların ticaret ve çeşitli amaçlar için geldiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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