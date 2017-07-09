Güney Sudan'ın Sudan'dan Ayrılması

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, halkın Sudan'dan ayrılmaktan "pişman olmadığını" ileri sürdü.



Mayardit, Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrılmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Güney Sudan halkının 2011'deki tarihi oylamada Sudan'dan ayrılma yönünde oy verdikleri için pişmanlık duymadığını" söyledi.



Mayardit, yerel ve uluslararası basın organlarında yayınlanan konuşmasında, "İnsanlar, ayrıldıktan sonraki aşamayı yönetebilme kabiliyetimizi sorguluyordu. Ancak Sudan'dan ayrıldıktan sonra hükümet ve halk olarak gösterdiğimiz kararlılık sayesinde, Güney Sudan halkının ayrılıktan pişman olmadığını, referandumun yeniden yapılması durumunda halkımızın yine özgürlüğü seçeceğini söyleyebilirim." dedi.





Güvenlik ve insani konularda birçok zorlukla karşı karşıya olduklarına işaret Mayardit, hükümetin bu bağlamda uluslararası ortaklarıyla işbirliği halinde bazı plan ve programları yürürlüğe koyduğunu dile getirdi.



Ülkedeki silahlı gruplara "barış çağrılarına yanıt vermeleri, ulusal diyalog sürecine katılmaları ve ateşkese bağlı kalmaları" yönündeki davetini yenileyen Mayardit, bölgesel ve uluslararası toplumundan, "barışı gerçekleştirmeyi amaçlayan ulusal diyalog girişimini desteklemelerini" istedi.



Güney Sudan, 9 Temmuz 2011'de yapılan referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.



Bağımsızlığını ilan eden yeni ülke, Cumhurbaşkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden alması sonrasında iç savaşa sürüklenmişti. Mayardit'in kabilesi Dinka ile Machar'ın kabilesi Nuer arasında yaşanan çatışmalarda BM verilerine göre, on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 4 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.