Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz Kovid-19 aşısını Kenya alacak
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Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz Kovid-19 aşısını Kenya alacak

Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz Kovid-19 aşısını Kenya alacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Sudan'da son kullanma tarihi geçme riski bulunan 72 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Kenya kullanacak.

Güney Sudan'da son kullanma tarihi geçme riski bulunan 72 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Kenya kullanacak.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Güney Sudan aşılamaya olan düşük katılım sebebiyle elinde kalan ve temmuz ortasında süresi dolacak olan aşıları Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) geri verme kararı aldı.

Kenya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz aşının 27 Mayıs'ta Kenya'ya getirileceğini açıkladı.

COVAX aracılığıyla mart ayında 132 bin doz aşı alan Güney Sudan'da kalan 60 bin doz aşının ise gelecek iki hafta içerisinde tüm ülkeye dağıtılacağı aktarıldı.

Güney Sudan daha önce Afrika Birliği'nden aldığı ve nisanda süresi dolan 59 bin doz aşıyı kullanılmadığı için imha edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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