Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı
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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Sudan, Güncel

Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu.

14.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:10
Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.

Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

Kaynak: AA

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