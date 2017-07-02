Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai, Etiyopya'da - Addis

- Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai uçaktan inişi

Askeri bando tarafından karşılama töreninden detaylar Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi. Deng Gai, havalimanında Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanı Hirut Woldemariam tarafından karşılandı.