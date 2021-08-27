Güney Sudan'dan Tigraylı ayrılıkçılarla mücadelede Etiyopya'ya destek

ADDİS Güney Sudan, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle mücadelede Etiyopya hükümetine destek mesajı verdi.

ADDİS Güney Sudan, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle mücadelede Etiyopya hükümetine destek mesajı verdi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Addis Ababa'daki görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Seyoum, Güney Sudan'ın, ülkenin kuzeyinde Tigraylı ayrılıkçılarla mücadele eden Etiyopya hükümetine destek mesajı verdiğini söyledi.

Kiir'e Dışişleri Bakanı Beatrice Wani-Noah'ın da eşlik ettiğini belirten Seyoum, ekonomik konular ve altyapının geliştirilmesine yönelik de adım atıldığını ifade etti.

Seyoum, "Ziyaretin ana konusu, her iki ülkeyi de etkileyecek ikili ve bölgesel sorunlardı." dedi.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti. TPLF üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak