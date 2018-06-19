Güney Sudan'dan 5 Yıllık İç Savaşı Bitirme Adımı

Güney Sudan'da 5 yıllık iç savaşı sona erdirmek amacıyla Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, rakibi Riek Machar ile bir araya gelecek.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, rakibi Riek Machar ile birlikte ülkedeki 5 yıllık iç savaşı sona erdirmek için görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmenin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yarın gerçekleştirileceği aktarıldı. Bağımsızlığını ilan ettiği 2011 yılından beri kuraklık, kıtlık ve savaşla mücadele eden Güney Sudan'da 2013'te başlayan iç savaşın sona erdirilmesi için taraflar arasında yarın müzakereler yapılacak. Güney Sudan hükumeti tarafından yapılan açıklamada ise "Yarın Güney Sudan ile yapılacak görüşme, Sudan Devlet Başkanı Salva Kiit ile Riek Machar arasına köprü kurmak amacıyla Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed himayesinde yapılacak" denildi.

Çatışmalar Devlet Başkanı Salva Kiit'i darbeyle devirmek isteyen eski yardımcısı Riek Machar arasında başlamıştı. Riek Machar 2016 yılında Güney Afrika'da ev hapsine alınmıştı.

Etnik sebeplerle başlayan iç savaşta birkaç kez yapılan ateşkes anlaşmasının çiğnenmişti. Güney Sudan'daki iç savaş, ülkede yaşanan kıtlığın yayılmasına sebep oluyor. - ADDİS ABABA