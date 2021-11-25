Güney Sudan'daki tekne kazasında 5'i çocuk 10 kişi öldü

Güney Sudan'da Beyaz Nil üzerinde seyreden bir teknenin alabora olması sonucu 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Luka Sadalla'dan Malakal'a seyreden teknede 28 kişinin bulunduğu belirtildi.

Teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğu, yolculardan 10'unun hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölen yolcular arasındaki 5 çocuğun kardeş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afrika ülkelerindeki nehirlerde kullanılan tekneler aşırı yük nedeniyle sık sık batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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