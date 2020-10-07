Güney Sudan'daki silahlı gruplar orduya katılacak
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Güney Sudan'daki silahlı gruplar orduya katılacak

07.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:56
Güney Sudan'daki silahlı gruplar orduya katılacak

Güney Sudan'da yaklaşık iki yıl önce imzalanan barış anlaşması kapsamında silahlı grupların bir ay içerisinde orduya katılacağı bildirildi.

Güney Sudan'da yaklaşık iki yıl önce imzalanan barış anlaşması kapsamında silahlı grupların bir ay içerisinde orduya katılacağı bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar ve hükümetin güvenlik müsteşarı Tut Gulwak ile bir araya geldi.

Gulwak, silahlı grupların askeri kamplarda toplandığını ve bir aylık eğitimin ardından Güney Sudan ordusuna entegre edileceklerini belirterek, Hartum hükümetinin ara buluculuğunu yaptığı Güney Sudan'daki barış anlaşmasının "güvenlik ve istikrarı sağlamak için" hedeflerine doğru ilerlediğini kaydetti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar, geçen sene aralık ayında milli birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma ile 36 aylık geçiş döneminin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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