Güney Sudan'daki Olaylar

Güney Sudan hükümeti, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına sığınan vatandaşlarına "barış, kalkınma ve istikrara katkı sağlamak için" ülkeye dönmesi çağrısı yaptı.



Hükümet Sözcüsü ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Akol Bean Kordit, başkent Cuba'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına sığınan Güney Sudan vatandaşlarına seslendi.



Kordit, "Bu savaş bitecek ve barış sağlanacak. Yaşanan sorunlar hepimizin sorunu. Nerede olursa olsun Güney Sudanlı tüm vatandaşlara, hepimizi içine alacak bir ülkenin inşası, barış, kalkınma ve istikrara katkı sağlamak için memleketlerine dönmeleri çağrısı yapıyorum." dedi.



Güney Sudan'da Aralık 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında ülkeyi terk eden vatandaşların Kenya, Etiyopya, Uganda, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sığındığına işaret eden Kordit, bazı meydan okumalara rağmen ülkedeki sorunlarda yavaş yavaş düzelme olduğuna işaret etti.



Kordit ayrıca muhaliflere de vatandaşları korkutmak ve göç etmelerini teşvik etmek için medyayı kullanmamaları konusunda uyarıda bulunarak, böyle bir propagandanın hiç kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, iki milyona yakın kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Ülkede 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, nüfusun üçte ikilik kısmına tekabül eden 7,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.