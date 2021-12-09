Güney Sudan'daki iç çatışmalar, binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiledi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Güney Sudan'daki iç çatışmalar nedeniyle haziran ile ekim ayları arasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve binlercesinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Amnesty Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan'da yaşanan çatışmaların bölge halkını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve bölge halkıyla görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Batı Ekvator bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda onlarca sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin de can güvenliği nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

"Saldırıların sadece yerel silahlı gruplarca değil hükümete ve muhalefete bağlı güçlerce de yapılması, sorunun etnik çatışmadan fazlası olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, çatışmalardan kaçan sivillere yapılan saldırıların savaş suçu olduğunun altı çizildi.

Birleşmiş Milletler (BM) de ülkedeki güvenlik ve barışın ciddi tehlike altında olduğu uyarısında bulunarak tüm taraflara "barışın sağlanması için gereken adımın atılması" çağrısı yaptı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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