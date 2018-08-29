Güney Sudan'daki Çatışmalı Tarafların Barış Süreci

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'daki silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın, yeni değişikliklerin yapıldığı barış anlaşmasının son metnini perşembe günü imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudanlı taraflar arasında arabuluculuk yapan Sudanlı muhaliflerin lideri Machar ile gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler neticesinde Machar'ın, yeni değişikliklerin yapıldığı barış anlaşmasının son metnini imzalamayı kabul ettiğini ifade etti.

Açıklamada, Machar'ın yeniden gözden geçirilmesini istediği hususların, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesine sunulacağı kaydedildi.

Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalefet ittifakı daha önce yaptıkları ortak açıklamada, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hükümet ile varılan barış anlaşmasında yeni değişikliklerin yapıldığı son metni "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle imzalamayacaklarını duyurmuştu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.



Güney Sudan devleti ile muhalifler, Haziran 2018'de ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum'da başlamıştı.



Tarafların, 25 Temmuz'da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmasını; 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta güç ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izlemişti.

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