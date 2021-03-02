Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

02.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:38
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı.

Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı.

Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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