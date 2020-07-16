Güney Sudan'da yardım çalışanları yine hedef oldu Güney Sudan'ın doğusunda 2 insani yardım görevlisi ve beraberindeki 4 sivil kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Güney Sudan'ın doğusunda 2 insani yardım görevlisi ve beraberindeki 4 sivil kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Dr. Mohamed Ag Ayoya, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım çalışanlarının öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. İnsani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunan Ayoya, Jonglei bölgesinde öldürülen çalışanların, burada halka sağlık ve gıda hizmeti sunduğunu aktardı. Bu yıl içerisinde 7 yardım çalışanı saldırılar sonucu hayatını kaybederken, iç savaşın patlak verdiği 2013 yılından bu yana toplam 122 yardım çalışanı öldü. Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.? Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor. Kaynak: AA