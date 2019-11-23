Güney Sudan'da sel 70 can aldı

23.11.2019 01:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:42

Güney Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 70 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğusundaki Boma eyaleti Vali Yardımcısı John Abola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ekim ayından bu yana çoğu çocuk ve yaşlı 70 kişinin öldüğünü, yarım milyona yakın vatandaşın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, geçen ay afet bölgelerinde acil durum ilan etmişti.

Ekim ayından bu yana süren aşırı yağışlar sonucu büyük bölümü sular altında kalan Güney Sudan'da, 800 bin kişi kıtlık ve hastalıklara karşı savunmasız duruma düştü.

Kaynak: AA