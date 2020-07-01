Güney Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 18 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 38'e, vaka saysının da 2 bin 7'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 279 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde salgın nedeniyle 407 bin 336 vaka tespit edilirken, 10 bin 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA