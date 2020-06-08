Güney Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 1604'e yükseldi Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1604'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1604'e yükseldi.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 48 saatte 610 Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 1604'e yükseldi, 15 kişi iyileşti.

Ülkede 27 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 ile ilgili veri yayımlanmıyordu.

Kaynak: AA