Güney Sudan'da kabinenin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı Güney Sudan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan yüksek seviyeli komitede yer alan bakan ve yetkililerin hepsinin Kovid-19'a yakalandığı, sadece Sağlık Bakanı'na virüs bulaşmadığı ortaya çıktı.

Güney Sudan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan yüksek seviyeli komitede yer alan bakan ve yetkililerin hepsinin Kovid-19'a yakalandığı, sadece Sağlık Bakanı'na virüs bulaşmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, yazdığı mektupla Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ve Savunma Bakanı olan eşi Angelina Tang ile komitede yer alan ve Kovid-19 pozitif çıkan tüm bakanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komitede 10 bakanın yanı sıra istihbarat ve havacılık servislerinin başındaki isimler de yer alıyordu.

Kovid-19'a yakalanmayan tek ismin Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei Yol olduğu açıklandı.

Virüs bulaşan bakanlar karantinaya alındı.

Şimdiye kadar ülkede 481 kişiye Kovid-19 bulaşırken, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA