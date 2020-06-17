Güney Sudan'da iktidar ve muhalafet valiler konusunda anlaştı
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Güney Sudan'da iktidar ve muhalafet valiler konusunda anlaştı

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefet, eyalet valilerinin nasıl belirleneceği konusunda anlaştı.

Güney Sudan'da iktidar ve muhalafet valiler konusunda anlaştı
17.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:50

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefet, eyalet valilerinin nasıl belirleneceği konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Nhial Deng Nhial, yaptığı açıklamada, Mayardit'in Warrap, Göller, Kuzey Bahr EL Gazel, Doğu Ekvatorya, Merkezi Ekvatorya ve Unity, yardımcısı ve Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar'ın Batı Ekvatorya, Batı Bahr El Gazel ve Yukarı Nil, Güney Sudan Muhalefet İttifakı'nın ise Jonglei eyaleti için vali belirleyeceğini ifade etti. Bu kararın kaybedilen zamanı telafi edeceğini ve barış anlaşması önündeki büyük engelleri kaldıracağını umduklarını belirten Nhial, "Eyalet hükümetlerinin yürütme ve yasama organlarına dair konular, ileri bir tarihte görüşülerek uzlaşı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan'daki iç savaş süreci?

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.??

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Mayardit ve Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.?

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda Eylül 2018'de nihai barış anlaşmasını imzalamıştı.

Taraflar, 2018'de 5 yıl süren ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, açlık ve mülteci krizine yol açan iç savaşı bitirdi ancak taraflar arasındaki anlaşmazlık tam olarak giderilemedi. Hükümet, ülkedeki çeşitli silahlı grupların orduya entegresi konusunda da henüz bir gelişme kaydedemedi.

32'ye çıkarılan eyalet sayısı muhalefetin itirazı üzerine yeniden 10'a düşürüldü

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 2011 yılından 2015 yılına kadar on eyalet bulunmaktaydı. Kiir, iç savaşı sona erdirmek adına eyalet sayısını 2015'te 28'e ardından 32'ye yükseltti. Muhalefet, barış anlaşmasının ihlali olduğu gerekçesiyle eyalet sayısının artırılmasına karşı çıktı. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Şubat 2020'de tam barışın sağlanması ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasına zemin hazırlamak adına 3 idari bölgeye ek olarak eyalet sayısını yeniden 10'a düşürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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