Güney Sudan'da HIV'den korunmak için 1,5 milyon erkek sünnet olacak
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Güney Sudan'da HIV'den korunmak için 1,5 milyon erkek sünnet olacak

Güney Sudan'da HIV'den korunmak için 1,5 milyon erkek sünnet olacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Sudan'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV) bulaşma riskini azalttığı gerekçesiyle 15 ila 49 yaşlarındaki 1,5 milyon erkeğin sünnet edilmesi için kampanya başlatıldı.

Güney Sudan'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV) bulaşma riskini azalttığı gerekçesiyle 15 ila 49 yaşlarındaki 1,5 milyon erkeğin sünnet edilmesi için kampanya başlatıldı.

Sudans Post'un haberine göre, Human Appeal Derneği, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) yol açan HIV'in yayılımının önlenebilmesi için gönüllü sünnet kampanyası başlattı.

1,5 milyon erkeğin sünnet edilmesinin amaçlandığı projeye, başkent Cuba'da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

10 eyaletten 3'ünde sürdürülen operasyonlarda 15 ila 49 yaşlarındaki erkeklerin sünnet edildiği aktarıldı.

11 milyon nüfuslu Güney Sudan'da yaklaşık 200 bin kişi HIV'le yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HIV'e karşı sünnet tavsiyesinde bulunurken, Afrika'da yapılan son araştırmalar erkek sünnetinin virüse karşı yüzde 60 koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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