Güney Sudan'da HIV'den korunmak için 1,5 milyon erkek sünnet olacak

Güney Sudan'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV) bulaşma riskini azalttığı gerekçesiyle 15 ila 49 yaşlarındaki 1,5 milyon erkeğin sünnet edilmesi için kampanya başlatıldı.