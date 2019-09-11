Güney Sudan'da geçiş hükümeti 2 ay içinde kurulacak

11.09.2019 19:26

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, kasım ayı ortasına kadar geçiş hükümetinin kurulması için mutabakata vardı.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Makuei Lueth, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Cuba'da bir araya gelen iki liderin geçiş hükümetinin kurulması ve silahlı güçlerin birleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasına ilişkin mutabakata vardığını söyledi.

Daha önce belirlenen plan uyarınca geçiş hükümetinin 12 Kasım'a kadar kurulmuş olacağını kaydeden Lueth, "Bir araya geldik ve güvenlik meselelerini tartıştık. Barış anlaşmasındaki en önemli mesele; tüm kuvvetlerin gözden geçirilip taranması ve ulusal kuvvetlerin parçası olması için eğitime gönderilmesi." diye konuştu.

Devlet Başkanı Mayardit, halen çözülmesi beklenen pek çok sorunun ilerleyen dönemde ele alınacağını ifade etti.

Machar'ın yardımcısı Henry Odwar ise barış sürecine, muhalif saflara geçen eski General Paul Malong ve Thomas Cirillo'nun da dahil edileceği bilgisini paylaştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen yıl düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.



Bu hafta muhalif lider Machar, geçen yılki barış anlaşması kutlamalarından sonra ilk kez Cuba'ya ayak basmıştı.

Kaynak: AA