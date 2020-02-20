Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı, 6 yıl süren iç savaş sona erdi

20.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:07

Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için önemli bir adım atıldı. Ülkede muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.



Geçen sene 2 defa ertelenen ve üçüncü defa görüşen tarafların anlaşmak için birbirlerine tanıdıkları sürenin bitmesine 2 gün kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle