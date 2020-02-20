Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı, 6 yıl süren iç savaş sona erdi
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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı, 6 yıl süren iç savaş sona erdi

İç savaş ve siyasi çıkmazın devam ettiği Güney Sudan'da muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı

20.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:07
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı, 6 yıl süren iç savaş sona erdi

'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için önemli bir adım atıldı. Ülkede muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.


Geçen sene 2 defa ertelenen ve üçüncü defa görüşen tarafların anlaşmak için birbirlerine tanıdıkları sürenin bitmesine 2 gün kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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